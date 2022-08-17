Во Франции река Луара пересохла настолько, что ее можно перейти пешком
Французская река Луара, известная сотнями замков, украшающих ее берега, и в лучшие времена была мелководной. Но сейчас ее глубина уменьшилась до рекордных значений.
Даже в 100 километрах от того места, где Луара впадает в Атлантический океан, теперь тянутся песчаные отмели. В некоторых местах реку можно перейти пешком.
Глава отдела гидрологии во французском Национальном институте сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE) Эрик Соке горит, что притоки Луары полностью высохли.
Для речной рыбы низкий уровень воды губителен. Мелководье теряет кислород при нагревании и делает их легкой добычей для цапель и других хищников.
Вдоль Луары построено четыре атомных электростанции. Они производят пятую часть электроэнергии во Франции.
Несколько электростанций уже выведены из строя по техническим причинам, а другие работают на пониженной мощности из-за маловодья в реке.
Закрытие одной или нескольких электростанций на Луаре может привести к росту цен на электроэнергию по всей Европе.
Соке утверждает, что людям необходимо переосмыслить свое поведение в отношении водных ресурсов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Во Франции река Луара пересохла настолько, что ее можно перейти пешком
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