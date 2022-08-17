Во Франции река Луара пересохла настолько, что ее можно перейти пешком

Французская река Луара, известная сотнями замков, украшающих ее берега, и в лучшие времена была мелководной. Но сейчас ее глубина уменьшилась до рекордных значений.

Даже в 100 километрах от того места, где Луара впадает в Атлантический океан, теперь тянутся песчаные отмели. В некоторых местах реку можно перейти пешком.

Глава отдела гидрологии во французском Национальном институте сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE) Эрик Соке горит, что притоки Луары полностью высохли.

Для речной рыбы низкий уровень воды губителен. Мелководье теряет кислород при нагревании и делает их легкой добычей для цапель и других хищников.

Вдоль Луары построено четыре атомных электростанции. Они производят пятую часть электроэнергии во Франции.

Несколько электростанций уже выведены из строя по техническим причинам, а другие работают на пониженной мощности из-за маловодья в реке.

Закрытие одной или нескольких электростанций на Луаре может привести к росту цен на электроэнергию по всей Европе.

Соке утверждает, что людям необходимо переосмыслить свое поведение в отношении водных ресурсов.