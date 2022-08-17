В Калифорнии бастуют работники авиаузла Amazon, они требуют повышения зарплаты и нормальных условий труда

Рабочие узла авиаперевозок Amazon в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в понедельник уволились с работы, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Протестующие рабочие образуют группу под названием Inland Empire Amazon Workers United, которая сообщила в Твиттере, что в понедельник 160 рабочих уволились с работы.

Представитель компании заявил, что уволились только 74 работника, еще 1500 приняли участие в забастовке.

В июле группа доставила руководству предприятия письмо, подписанное 800 сотрудниками, с просьбой повысить оплату труда с учетом роста стоимости жизни.

Требования группы, в частности, включают повышение заработной платы на 5 долларов в час и улучшение условий безопасности.

Менеджеры предложили повышение заработной платы на 1,50 доллара в час за ночные смены в будние дни и на 2 доллара за ночные смены в выходные дни. Для сокращения расходов работникам предложено пользоваться общественным транспортом.

Представитель Amazon сообщил Insider, что минимальная заработная плата работников составляет 17 долларов в час.

Работники Amazon в Великобритании устроили акции протеста ранее в этом месяце на четырех складах после того, как им предложили повышение заработной платы на 0,35 фунта стерлингов (0,42 доллара США).