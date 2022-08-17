Reuters: Эфиопские повстанцы предлагают гуманитарное перемирие на фоне засухи
Эфиопская повстанческая группировка предложила гуманитарное перемирие, чтобы помочь голодающим людям в регионе Оромия, поскольку она предупреждает о голоде.
Освободительная армия Оромо вступила в смертельный конфликт с правительством Эфиопии, которое назвало ее террористической группировкой.
Заявление УПВ в среду прозвучало в связи с тем, что Африканский Рог сталкивается с сильной засухой из-за нескольких сезонов неудачных дождей, а также конфликтов в некоторых районах.
УПВ предложило "сотрудничать с объявлением гуманитарного перемирия, чтобы позволить гуманитарным учреждениям доставлять помощь в пострадавшие районы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Одаа Тарбии.
Группа добавила, что откроет гуманитарный коридор, если перемирие не удастся, "или до тех пор, пока не будут проведены переговоры, поскольку правительство Эфиопии будет тянуть время".
Опубликовано: Силивончик Алина
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