Reuters: Эфиопские повстанцы предлагают гуманитарное перемирие на фоне засухи

Эфиопская повстанческая группировка предложила гуманитарное перемирие, чтобы помочь голодающим людям в регионе Оромия, поскольку она предупреждает о голоде.

Освободительная армия Оромо вступила в смертельный конфликт с правительством Эфиопии, которое назвало ее террористической группировкой.

Заявление УПВ в среду прозвучало в связи с тем, что Африканский Рог сталкивается с сильной засухой из-за нескольких сезонов неудачных дождей, а также конфликтов в некоторых районах.

УПВ предложило "сотрудничать с объявлением гуманитарного перемирия, чтобы позволить гуманитарным учреждениям доставлять помощь в пострадавшие районы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Одаа Тарбии.

Группа добавила, что откроет гуманитарный коридор, если перемирие не удастся, "или до тех пор, пока не будут проведены переговоры, поскольку правительство Эфиопии будет тянуть время".