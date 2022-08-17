Лидеры Китая завершили свое секретное летнее уединение на Желтом море
Президент Китая Си Цзиньпин впервые за две недели выступил на публике. Это означает, что секретное летнее уединение Коммунистической партии на Желтом море закончилось.
Нынешние и бывшие лидеры Китая завершили свой ежегодный конклав на морском курорте Бэйдайхэ, примерно в 200 километрах к востоку от Пекина.
Лидеры коммунистической партии с первых дней правления Мао Цзэдуна использовали Бэйдайхэ для достижения консенсуса в отношении важных решений перед более крупными собраниями.
По сообщениям государственных СМИ, участники обсудили состав руководства партии в курортной зоне в 1997 году и экономическое развитие после проведения Олимпийских игр в 2008 году.
Двухнедельные переговоры, вероятно, продолжались, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси бросила вызов Пекину, чтобы совершить свою знаменательную поездку на Тайвань.
Си Цзиньпин 16 августа появился в городе Цзиньчжоу, где он призвал чиновников северо-восточного региона ускорить реструктуризацию промышленности и посетил музей, посвященный победе его партии на завершающем этапе гражданской войны в Китае.
Премьер-министр Ли Кэцян также вновь появился на этой неделе, проведя встречу в южно-китайском технологическом центре Шэньчжэнь.
Он призвал чиновников помочь стимулировать экономику, которая сталкивается со спадом из-за недвижимости и политики.
Опубликовано: Светлана Репина
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