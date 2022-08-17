НАТО заявляет о готовности нарастить миротворческие силы в Косово

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит свои миротворческие силы в Косово в случае эскалации напряженности в отношениях с соседней Сербией.

Такое заявление он сделал после переговоров с сербским президентом Александром Вучичем в Брюсселе.

По словам Столтенберга, сейчас военное присутствие НАТО в Косово составляет около 4000 человек. При необходимости будут переброшены дополнительные силы.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово вспыхнула в этом месяце. Приштина попыталась обязать сербов, живущих на севере и не признающих косовские институты, начать использовать сербские номерные знаки для автомобилей.

После того, как премьер-министр Косово Альбин Курти под давлением США и Европейского союза согласился отложить введение правила о номерных знаках до 1 сентября, ситуация нормализовалась.

Однако Вучич заявил на пресс-конференции в НАТО, что переговоры с Курти в четверг, которые будут проходить при содействии ЕС, будут трудными, потому что обе стороны расходятся во мнениях почти во всем.

Курти, который позже встречался со Столтенбергом, подчеркнул решимость Косово стать членом НАТО.

Косово получило независимость от Сербии в 2008 году, почти через десять лет после партизанского восстания против репрессивного режима Белграда.