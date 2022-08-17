У НАСА возникли проблемы с организацией миссии Artemis из-за отсутствия координации

Всего через три года НАСА планирует начать регулярную ротацию астронавтов на поверхности Луны, чтобы создать базу для научных исследований и добывать воду и другие ресурсы для жизни и производства топлива.

Это необходимо в рамках проекта по отправке людей на Марс, а сама программа носит название Artemis.

Проблема заключается в том, что бесчисленное количество систем находится на разных стадиях разработки для НАСА и частных космических компаний.

И только сейчас НАСА спешит создать единую структуру управления, чтобы справиться со всем этим.

Исполнительный директор Американского института аэронавтики и астронавтики и бывший глава миссии НАСА Дэн Дамбахер говорит, что все это похоже на части головоломки, которые нужно собрать вместе.

Конгресс США в этом месяце принял законопроект о политике НАСА, первый за пять лет, который требует, чтобы агентство быстро создало специальный программный офис Artemis для управления множеством все более сложных программ.

Но председатель Консультативной группы по аэрокосмической безопасности НАСА патриция Сандерс напоминает, что до запланированной высадки на Луну осталось всего три года.

Она также винит в отсутствии более организованного подхода разные взгляды на космическую программу, за которые выступали три последовательные президентские администрации.