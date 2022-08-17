Лукашенко одобрил проект о военно-техническом сотрудничестве с Россией

Александр Лукашенко принял проект соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года.

В среду, 17 августа 2022 года, пресс-служба Президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому была одобрена программа военно-технического взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией.

Отмечается, что программа включает в себя создание новых и усовершенствование разработанных ранее видов вооружения, а также двусторонние поставки военной продукции и услуг для удовлетворения соответствующих потребностей силовых структур как Беларуси, так и России.