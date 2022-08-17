В Китае создали первый в мире поезд на магнитной подвеске, которому не нужна энергия

Китай презентовал первый в мире подвесной поезд на магнитной подвеске Red Rail, который может двигаться без источника питания.

В отличие от других подобных поездов, в нем используются постоянные магниты вместо электромагнитов.

Экспериментальный поезд едет по рельсам, подвешенным на высоте 33 фута в воздухе на стальной конструкции, и выглядит точно так же, как и любой другой надземный поезд на магнитной подвеске, только перевернутый.

Вместо того, чтобы ехать поверху пути, он движется под ним, из-за чего некоторые называют его «небесным поездом».

Поезд способен бесшумно скользить по рельсам со скоростью до 50 миль в час. В настоящее время он состоит из двух вагонов и может перевозить до 88 пассажиров одновременно.

Как только первый этап тестирования будет завершен, автомобиль будет испытан на трассе протяженностью 4,7 мили. Дополнительное пространство позволит Red Rail развивать скорость до 75 миль в час.

К сожалению, как бы многообещающе ни звучала технология подвесной магнитной подвески, на данный момент она возможна только в Китае.

Поезд использует постоянные магниты, богатые редкоземельными элементами, для создания постоянной силы отталкивания, достаточной для того, чтобы поднять с рельсов целый вагон.

Китай является мировым лидером по редкоземельным элементам. По данным New Atlas, здесь находится почти 40 процентов известных мировых запасов материалов, необходимых для изготовления постоянных магнитов поезда.