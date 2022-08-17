В Афганистане наступил кризис, голодает 90% населения
ООН назвала ситуацию в Афганистане худшим гуманитарным кризисом в мире. По оценкам организации, 90% домохозяйств испытывают дефицит еды.
Корреспондент CBS News Имтиаз Тиаб сообщает, что больше всего голодают самые молодые жители страны.
Истощенные младенцы со всего Афганистана доставляются в кабульскую детскую больницу имени Индиры Ганди для специализированного лечения.
Голод преследовал Афганистан на протяжении десятилетий, но с тех пор , как год назад к власти пришли талибы, ситуация превратилась из плохой в катастрофическую.
Поскольку страной управляет экстремистская группировка, администрация Байдена заморозила активы афганского национального банка на миллиарды долларов.
Международные доноры, которые финансировали почти 80% экономики страны, прекратили свою финансовую поддержку.
Но афганские врачи говорят CBS News, что расплачивается афганский народ, а не талибы. Каждый день здесь умирает один или два недоедающих ребенка.
Помощь по-прежнему поступает в Афганистан, но не так, как до вывода американских войск, и ее явно недостаточно, чтобы положить конец тому, что ООН называет катастрофой.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Новое исследование First Street Foundation показывает, что через 30 лет четверть территории США окажется в зоне экстремальной жары
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Ученые нашли у побережья Гвинеи признаки ударного кратера которому 66 млн лет
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир