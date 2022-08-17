В Афганистане наступил кризис, голодает 90% населения

ООН назвала ситуацию в Афганистане худшим гуманитарным кризисом в мире. По оценкам организации, 90% домохозяйств испытывают дефицит еды.

Корреспондент CBS News Имтиаз Тиаб сообщает, что больше всего голодают самые молодые жители страны.

Истощенные младенцы со всего Афганистана доставляются в кабульскую детскую больницу имени Индиры Ганди для специализированного лечения.

Голод преследовал Афганистан на протяжении десятилетий, но с тех пор , как год назад к власти пришли талибы, ситуация превратилась из плохой в катастрофическую.

Поскольку страной управляет экстремистская группировка, администрация Байдена заморозила активы афганского национального банка на миллиарды долларов.

Международные доноры, которые финансировали почти 80% экономики страны, прекратили свою финансовую поддержку.

Но афганские врачи говорят CBS News, что расплачивается афганский народ, а не талибы. Каждый день здесь умирает один или два недоедающих ребенка.

Помощь по-прежнему поступает в Афганистан, но не так, как до вывода американских войск, и ее явно недостаточно, чтобы положить конец тому, что ООН называет катастрофой.