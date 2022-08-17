Алексей Арестович обрушился с критикой на сограждан за то, что они “позволили своим эмоциям взять верх и отменили [всех россиян]” в длинном посте в социальных сетях.

Украина должна прекратить “уничтожать” русских людей и вместо этого попытаться отделить их от режима Владимира Путина, заявил в среду главный советник президента Украины Владимира Зеленского.

“Это десятки и сотни тысяч людей, сидящих на заборе, которые могли бы перейти на нашу сторону”, - написал он. “И теперь они не собираются этого делать”.

Зеленский в недавнем интервью The Washington Post призвал Европу прекратить выдачу краткосрочных виз для всех россиян, “пока они не изменят свою философию”, выразив свое разочарование антивоенными русскими за то, что они не сделали достаточно, чтобы остановить жестокое вторжение.