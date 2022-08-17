Ученые нашли у побережья Гвинеи признаки ударного кратера которому 66 млн лет

Ученые нашли астероид, которому 66 миллионов лет. Именно он спровоцировал вымирание динозавров.

В журнале Science Advances ученые в среду сообщили, что огромная засыпанная яма у побережья Гвинеи в Западной Африке имеет все признаки ударного кратера, образованного метеоритом.

Его впадина гораздо шире, чем глубока, некоторые из его скал сильно раскололись и сложились сами по себе, и у него есть характерный центральный скалистый пик — то, что обычно образуется в результате потока горных пород, которые на короткое время вели себя как растопленное масло.

Точный возраст этого предполагаемого кратера, названного авторами исследования Надиром, еще предстоит определить.

Судя по его очевидному положению в геологическом слоеном пироге Земли, он, возможно, образовался незадолго до или после Чиксулуба — пропасти шириной 100 миль под Мексиканским заливом, образованной шестимильным астероидом, который вызвал глобальное опустошение, положившее конец эпохе динозавров.

Из-за способности Земли часто очищать или погребать свою поверхность в результате эрозии, извержений и тектоники плит, ударные кратеры часто трудно идентифицировать.