Голодать 19 часов в сутки: Лариса Долина раскрыла секрет идеальной фигуры

На крымском фестивале «Таврида» 66-летняя певица показала красивые ноги и тонкую талию.

На крымском фестивале "Таврида" Лариса Долина порадовала поклонников идеальной формой. Как уточняет КП, звезда была замечена в коротких шортах. Не удивительно, что первым был вопрос от журналистов - как ей удается сохранять стройную фигуру.

"Интервальное голодание, - не стала скрывать певица. - 19 часов в сутки не ем. В оставшиеся часы, разумеется, ограничиваю себя. Есть красный список продуктов, которые не ем. А есть зеленый - который можно, вот и весь секрет".

Долина призналась, что приехала не только, чтобы выступить, но и провести кастинг талантливой молодежи в свою музыкальную академию. Она также отметила, что присматривает и педагогов.

"Музыка - особый организм, она помогает формировать мировоззрение. Это не просто набор нот, это целая жизненная философия", - звезда уточнила, что образование в ее академии - 4-годичное. И там людей не просто учат петь - из них делают звезд, продюсируют. То есть, готовят полноценных артистов.

В ответ на вопрос - как обстоят дела с Российской музыкальной ассоциацией, которую планировали создать вместе с Надеждой Бабкиной, Олегой Газмановым, Григорием Лепсом - Долина ответила, что пока идет бумажная работа. Но планов много, и, когда проект получит более реальные очертания, общественность поставят в известность.