Афганистан: В мечети Кабула прогремел мощный взрыв
Десятки людей были ранены и убиты в результате мощного взрыва в кабульской мечети в среду вечером 17 августа.
Полиция Афганистана сообщила о многочисленных жертвах в результате взрыва в кабульской мечети. Очевидное нападение произошло во время вечерней молитвы.
Полиция сообщила, что после предполагаемого нападения в столице Афганистана было множество жертв.
Представитель разведки талибов сообщил агентству Reuters, что по меньшей мере 35 человек были ранены или убиты, и ожидается, что число жертв возрастет.
Имам мечети был убит в результате взрыва, который произошел во время вечерней молитвы в районе Хайр-Хана в Кабуле.
В результате взрыва в кабульскую больницу скорой медицинской помощи поступило 27 пациентов, в том числе семилетний ребенок, говорится в заявлении.
Никто не взял на себя ответственность за этот инцидент.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Стив Туссэн, сыгравший в спин-оффе "Игры престолов", жалуется на расистские оскорбления
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Джо Байдена
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир