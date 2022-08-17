Афганистан: В мечети Кабула прогремел мощный взрыв

Десятки людей были ранены и убиты в результате мощного взрыва в кабульской мечети в среду вечером 17 августа.

Полиция Афганистана сообщила о многочисленных жертвах в результате взрыва в кабульской мечети. Очевидное нападение произошло во время вечерней молитвы.

Полиция сообщила, что после предполагаемого нападения в столице Афганистана было множество жертв.

Представитель разведки талибов сообщил агентству Reuters, что по меньшей мере 35 человек были ранены или убиты, и ожидается, что число жертв возрастет.

Имам мечети был убит в результате взрыва, который произошел во время вечерней молитвы в районе Хайр-Хана в Кабуле.

В результате взрыва в кабульскую больницу скорой медицинской помощи поступило 27 пациентов, в том числе семилетний ребенок, говорится в заявлении.

Никто не взял на себя ответственность за этот инцидент.