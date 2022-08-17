Стив Туссэн, сыгравший в спин-оффе "Игры престолов", жалуется на расистские оскорбления

Премьера сериала "Дом Дракона" состоится 21 августа. 57-летний Туссэн сыграл в фильме персонажа, который в книгах Джорджа Мартина представлен белокожим мужчиной. Этот факт вызвал гнев у фанатов фэнтези.

Выбор создателей нового сериала НВО в пользу темнокожего Стива Туссэна поклонники фантастического сериала не одобрили.

Это проявилось массовыми расистскими оскорблениями в адрес актера.

Туссэн глубоко возмущен такой реакцией. По мнению актера, многие зрители согласны видеть темнокожих только в качестве преступников или рабов.

Стив же играет в "Доме дракона" богатого дворянина. Этот факт вызывает незаслуженное возмущение фанатов, которое является откровенным проявлением расизма.

Увидеть первую серию нового проекта, основанного на сюжете "Игры престолов", зрители смогут уже через несколько дней.

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. На съемки каждого из них ушло примерно по 20 млн долларов.