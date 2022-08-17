В Шанхае горожанам выдадут купоны на покупки через интернет на 1 млрд юаней (примерно 147 миллионов долларов США)
Таким образом городские власти надеются простимулировать потребительские расходы. Получить заветные купоны смогут все жители китайского мегаполиса старше 18 лет.
Выдача купонов пройдет с конца августа по ноябрь тремя частями.
Расплачиваться можно будет в сервисах Alipay и WeChat Pay, а также в платежной системе Union Pay (между прочим крупнейшей в мире).
Выданными купонами удобно рассчитываться за еду, оплачивать туристические услуги, розничные товары и всевозможные развлечения.
Таким способом власти Шанхая пытаются поднять городской валовый продукт.
За последнее время он упал более чем на 30% по причине жесткого карантина, введенного для борьбы с пандемией.
Опубликовано: Храмова Оксана
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