В Шанхае горожанам выдадут купоны на покупки через интернет на 1 млрд юаней (примерно 147 миллионов долларов США)

Таким образом городские власти надеются простимулировать потребительские расходы. Получить заветные купоны смогут все жители китайского мегаполиса старше 18 лет.

Выдача купонов пройдет с конца августа по ноябрь тремя частями.

Расплачиваться можно будет в сервисах Alipay и WeChat Pay, а также в платежной системе Union Pay (между прочим крупнейшей в мире).

Выданными купонами удобно рассчитываться за еду, оплачивать туристические услуги, розничные товары и всевозможные развлечения.

Таким способом власти Шанхая пытаются поднять городской валовый продукт.

За последнее время он упал более чем на 30% по причине жесткого карантина, введенного для борьбы с пандемией.