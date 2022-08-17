Польша ищет в Азии новые истребители и оружие в Азии

Недавно Польша подписала одну из своих крупнейших сделок по поставке большего количества артиллерии, танков и самолетов для модернизации своих вооруженных сил в условиях обострения напряженности в Европе.

Сделка Варшавы с Южной Кореей на сумму 14,5 млрд долларов — крупнейшая в истории оборонной промышленности Южной Кореи.

Она включает 1000 танков K2 Black Panther, почти 700 самоходных гаубиц K9 и 48 легких боевых самолетов FA-50.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью польскому изданию Defense 24 заявил, что стране необходимо ускорить модернизацию военного оборудования.

Быстрая модернизация ВВС является приоритетом для Польши, которая стремится заменить свои 23 МиГ-29 и 18 Су-22. Это устаревающие многоцелевые самолеты советской разработки, обслуживание которых становится все труднее.

Польша уже имеет 36 самолетов F-16 американского производства и заказала у США 32 самолета-невидимки F-35A в 2020 году.

При этом она остается одной из трех стран НАТО, имеющих МиГ-29, а также единственной европейской страной, которая все еще использует Су-22.

FA-50 — боеспособный легкий боевой самолет. Он может развивать сверхзвуковую скорость в 1,5 Маха и нести различные бомбы, а также ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

По словам Блащака, Польша получит усовершенствованную модель Block 20, совместимую с системами НАТО. Однако Польша выбрала FA-50 не только из-за их боеспособности, но и из-за скорости, с которой их можно было купить. Варшава также рассматривала другие самолеты, в том числе F-16, но ни один из них не мог быть доставлен достаточно быстро.