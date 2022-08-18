Эксперты из McGill объяснили, почему в последнее время появляется больше инфекционных заболеваний
За последние несколько лет человечество столкнулось в коронавирусом, обезьяньей оспой, менингитом, пареховирусом и другими болезнями.
Доктор Мадхукар Пай, эксперт по глобальному здравоохранению в McGill говорит, что этому способствовало сразу несколько факторов. Первый – тесный контакт людей и животных. Речь идет как о домашних питомцах, так и об употреблении мяса животных в пищу.
Второй фактор – путешествия и миграция людей по всему миру. В таких условиях болезни распространяются быстро, иногда достаточно одного авиаперелета зараженного человека.
Еще одна причина – усугубление климатического кризиса. Например, насекомые расширяют ареал распространения, а многие из них являются разносчиками инфекций.
Свою роль играет и снижение уровня вакцинации, особенно во время пандемии. Во многих странах отказываются от прививок, в том числе для детей.
Ученые считают, что сейчас мир расплачивается за игнорирование вспышек болезней в развивающихся странах в прежние времена.
Кроме всего прочего, нет точных данных о том, как коронавирус повлиял на иммунитет человека. Не исключено, что люди стали более восприимчивыми к другим заболеваниям.
Некоторые ученые полагают, что в ближайшие десятилетия риск столкнуться с новыми пандемиями удвоится.
Опубликовано: Светлана Репина
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