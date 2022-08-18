Индия обеспокоена прибытием китайского военного судна в порт Шри-Ланки

Китайское военно-морское судно прибыло в построенный Пекином порт на юге Шри-Ланки. Ранее его прибытие было отложено из-за опасений Индии по поводу безопасности.

Судно Yuan Wang 5 вошло в порт Хамбантота и было встречено официальными лицами Шри-Ланки и Китая.

Это событие вызывает беспокойство в Индии, которая с подозрением относится к растущему влиянию Китая в Индийском океане.

Шри-Ланка назвала Yuan Wang 5 «научно-исследовательским кораблем», но в Индии полагают, что судно может быть использовано для наблюдения за регионом. В СМИ его уже назвали «шпионским кораблем двойного назначения».

Сообщается, что Yuan Wang 5 — это мощное судно слежения, чей значительный радиус действия по воздуху составляет около 750 км.

Это означает, что несколько портов в Керале, Тамил Наду и Андхра-Прадеше могут быть в поле зрения Китая.

Корабль имеет разрешение на стоянку в Хамбантоте до 22 августа, сообщило в минувшие выходные министерство иностранных дел Шри-Ланки. В ведомстве отметили, что судно будет использовать свои системы идентификации и не будет проводить никаких исследований в водах Шри-Ланки.

Семейство военно-морских кораблей Yuan Wang служит как ракетным силам Китая, так и его космической программе, которой руководит Народно-освободительная армия.