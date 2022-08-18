Российская артиллерия подавила огонь французской установки «Цезарь» в районе Харькова
Российские артиллеристы подавили огонь французской установки «Цезарь», уничтожив огневую позицию.
Командир российского артиллерийского подразделения сообщил, что на харьковском направлении был подавлен огонь французской артиллерийской установки "Цезарь". Огневая позиция украинских войск была уничтожена.
"Корректировщик, который занимается контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие, мы его засекли. После этого по огневой позиции противника отработал наш расчет "Град", подавив огонь французской установки", — пояснил командир подразделения.
Он рассказал, что поврежденную артиллерийскую установку украинские артиллеристы эвакуировали.
Опубликовано: Максим Алексеев
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