Новый президент Шри-Ланки рассказал, как он собирается возрождать экономику

Ранил Викремесингхе был приведен к присяге в качестве президента Шри-Ланки 21 июля в разгар экономического и политического кризиса в стране.

В интервью изданию The Economist Викремесингхе рассказал, что намерен договориться о помощи с МВФ.

Из-за массовых протестов в июне обсуждение сделки было отложено, но президент надеется, что она будет заключена к сентябрю.

Он рассчитывает, что это повысит доверие бизнеса, а также облегчит переговоры с другими кредиторами. Одним из крупнейших является Китай.

Новый президент обещает лавину реформ. Он планирует поднять подоходный налог как минимум до уровня 2019 года, когда его предшественник Раджапакса сократил его, а также расширить налоговую базу сверх того, что было до кризиса.

Государственные предприятия, в том числе национальная авиакомпания, нефтяная корпорация и государственная доля в национальной телекоммуникационной компании, будут проданы.

Викремесингхе также хочет ввести закон о банкротстве по образцу главы 11 Америки. По его мнению, стране нужны глубокие изменения.

Он также хочет, чтобы Шри-Ланка стала более экономически интегрированной с остальной частью Азии, наладила более тесные отношения с АСЕАН, стала конкурентоспособной.

Президент пытается сформировать полнопартийное правительство, которое может претендовать на широкий мандат. Но пока он не слишком продвинулся.