В Нью-Йорке госпитализированы 2 человека, которых комары заразили опасным вирусом Западного Нила

Два человека в Нью-Йорке были госпитализированы с вирусом Западного Нила, болезнью, которая может вызвать опасный для жизни отек головного мозга.

Департамент здравоохранения города объявил о госпитализации, добавив, что рекордное количество комаров Нью-Йорка дало положительный результат на вирус Западного Нила за последние недели.

Вирус Западного Нила в этом году унес жизни не менее четырех человек. Он является наиболее распространенным заболеванием, переносимым комарами.

Многие люди, укушенные инфицированными комарами, никогда не заболевают, но в некоторых случаях вирус может вызвать опасные для жизни последствия.

В Нью-Йорке выявлено 1068 положительных пулов комаров по сравнению с 779 положительными пулами в это же время в прошлом году.

Сезон комаров в Нью-Йорке обычно длится с июля по октябрь, а пик активности приходится на август и сентябрь. Поскольку комары продолжают представлять угрозу заболевания, представители здравоохранения рекомендуют принимать меры, чтобы избежать укусов.

Людям старше 60 лет и лицам с ослабленной иммунной системой следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать укусов комаров, поскольку они имеют более высокий риск тяжелой болезни, вызванной вирусом Западного Нила.

Симптомы вируса Западного Нила включают лихорадку и измененное психическое состояние.