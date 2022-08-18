В Нью-Йорке госпитализированы 2 человека, которых комары заразили опасным вирусом Западного Нила
Два человека в Нью-Йорке были госпитализированы с вирусом Западного Нила, болезнью, которая может вызвать опасный для жизни отек головного мозга.
Департамент здравоохранения города объявил о госпитализации, добавив, что рекордное количество комаров Нью-Йорка дало положительный результат на вирус Западного Нила за последние недели.
Вирус Западного Нила в этом году унес жизни не менее четырех человек. Он является наиболее распространенным заболеванием, переносимым комарами.
Многие люди, укушенные инфицированными комарами, никогда не заболевают, но в некоторых случаях вирус может вызвать опасные для жизни последствия.
В Нью-Йорке выявлено 1068 положительных пулов комаров по сравнению с 779 положительными пулами в это же время в прошлом году.
Сезон комаров в Нью-Йорке обычно длится с июля по октябрь, а пик активности приходится на август и сентябрь. Поскольку комары продолжают представлять угрозу заболевания, представители здравоохранения рекомендуют принимать меры, чтобы избежать укусов.
Людям старше 60 лет и лицам с ослабленной иммунной системой следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать укусов комаров, поскольку они имеют более высокий риск тяжелой болезни, вызванной вирусом Западного Нила.
Симптомы вируса Западного Нила включают лихорадку и измененное психическое состояние.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Нью-Йорке госпитализированы 2 человека, которых комары заразили опасным вирусом Западного Нила
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