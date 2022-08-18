МИД РФ: делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов
В МИД РФ сообщили, что делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов.
Игорь Вишневецкий, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ заявил, что делегация МАГАТЭ не может приехать на Запорожскую АЭС до тех пор, пока украинская армия не прекратит обстрелы.
"Чтобы эксперты МАГАТЭ смогли приехать на Запорожскую АЭС, украинская сторона должна прекратить обстрелы", — пояснил чиновник.
Вишневецкий сообщил, что идет продуктивный диалог с МАГАТЭ по поводу организации поездки, но сейчас обеспечить безопасность делегации нельзя.
Опубликовано: Максим Алексеев
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