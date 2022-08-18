Садоводы объяснили, как защитить яблони от болезней и вредителей

Для защиты яблонь от опасных болезней и различных вредителей используется медный купорос. Это эффективное и недорогое средство.

Медный купорос продается в виде порошка бирюзового цвета. Он обладает инсектицидными и фунгицидными свойствами.

Благодаря такой особенности, медный купорос помогает победить серую гниль и паршу, предотвратить поражение деревьев мучнистой росой и пятнистостью, обеспечить защиту от вредителей.

При таком широком спектре действия средство экономно расходуется и не создает риска для здоровья человека или полезных насекомых.

Применять медный купорос можно даже во время цветения яблонь. Но очень важно соблюдать дозировку, поскольку слишком концентрированный раствор создает опасность ожога листьев.

Для профилактики деревья обрабатывают медным купоросом в начале и в конце сезона. Для этого подходит только плюсовая температура воздуха.

Перед обработкой необходимо внимательно осмотреть дерево, чтобы вовремя увидеть любые повреждения.

Концентрация раствора зависит от времени обработки. Весной она будет выше, летом – ниже. Если на деревьях уже есть следы болезни, потребуется более концентрированный состав.