Агрономы назвали сидераты, которые стоит посадить после картофеля
Во время роста и созревания картофель забирает из почвы большое количество питательных веществ. Восстановить плодородие земли помогают растения-сидераты.
Их сажают осенью, когда сбор урожая картофеля уже завершен. Если все сделать правильно, к следующему сезону почва снова будет богата необходимыми веществами.
Но сидераты можно сажать и весной, примерно за полтора месяца до посева картофеля. За 10 дней до посадки корнеплодов необходимо скосить сидераты и перекопать грунт.
Выбирать сидераты следует с учетом типа почвы. Например, для глинистого грунта подойдут бобовые, а для истощенной земли – злаковые.
На картофельных грядках не стоит сеять растения семейства пасленовых. Зато для этой цели подходят холодостойкие злаковые, которые разрыхляют почву, создают в ней запас органических веществ.
Бобовые тоже благотворно влияют на структуру почвы, а также снижают ее кислотность и помогают бороться с вредителями.
Горчица насыщает землю фосфором, азотом, калием, помогает повысить урожайность, не хуже традиционных подкормок.
Перед посевом сидератов грядки нужно прополоть, после посадки при сухой погоде – полить. Скашивать растения необходимо до того, как они зацветут.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Фермеры рассказали, как сохранить урожай поздней капусты
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
В Нью-Йорке госпитализированы 2 человека, которых комары заразили опасным вирусом Западного Нила
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир