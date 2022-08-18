Агрономы назвали сидераты, которые стоит посадить после картофеля

Во время роста и созревания картофель забирает из почвы большое количество питательных веществ. Восстановить плодородие земли помогают растения-сидераты.

Их сажают осенью, когда сбор урожая картофеля уже завершен. Если все сделать правильно, к следующему сезону почва снова будет богата необходимыми веществами.

Но сидераты можно сажать и весной, примерно за полтора месяца до посева картофеля. За 10 дней до посадки корнеплодов необходимо скосить сидераты и перекопать грунт.

Выбирать сидераты следует с учетом типа почвы. Например, для глинистого грунта подойдут бобовые, а для истощенной земли – злаковые.

На картофельных грядках не стоит сеять растения семейства пасленовых. Зато для этой цели подходят холодостойкие злаковые, которые разрыхляют почву, создают в ней запас органических веществ.

Бобовые тоже благотворно влияют на структуру почвы, а также снижают ее кислотность и помогают бороться с вредителями.

Горчица насыщает землю фосфором, азотом, калием, помогает повысить урожайность, не хуже традиционных подкормок.

Перед посевом сидератов грядки нужно прополоть, после посадки при сухой погоде – полить. Скашивать растения необходимо до того, как они зацветут.