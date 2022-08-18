Фермеры объяснили, как и зачем подкармливать капусту в августе
Капусту стоит подкармливать в августе, несмотря на то, что до уборки урожая остается мало времени. В этом случае она будет расти до заморозков.
В целом капусте требуется три подкормки. Первая приходится на раннюю весну, вторая – на середину лета, третья – на август.
Последняя подкормка проводится примерно за 3 недели до сбора урожая. Она обеспечивает быстрый набор веса растением, повышение его устойчивости к неблагоприятным условиям и великолепный вкус.
При подкормке капусты необходимо соблюдать правильные дозировки составов, чтобы не отравить растение нитратами.
Желательно рыхлить землю до и после подкормки. Удобрения вносятся только утром или вечером, но не под палящими лучами солнца.
Подкормку следует вносить непосредственно под корень, а не по всей площади грядки. В идеале стоит чередовать органические и комплексные минеральные удобрения.
Из минеральных составов для августовской подкормки капусты подходят смеси сульфата калия и суперфосфата. Для опрыскивания используется раствор борной кислоты.
Из органики предпочтителен птичий помет. Его нужно развести водой, настоять, снова разбавить водой и использовать для полива.
Опубликовано: Светлана Репина
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