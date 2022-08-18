Агрономы рассказали, чем нужно подкармливать морковь в августе

В последний месяц лета до сбора урожая моркови остается немного времени. Но корнеплоды все еще растут, поэтому подкормка не будет лишней.

Для начала стоит запомнить, что фосфор обеспечивает высокое содержание витаминов в овощах, а за размер и форму моркови отвечает калий.

Азот в это время растению уже не нужен. Его задача – развитие наземной части, а это в конце лета неактуально.

Для насыщения корнеплодов калием и фосфором можно использовать древесную золу. Ее рассыпают в междурядьях.

Другой вариант – развести 2 стакана золы в ведре кипятка, настоять сутки, процедить и получившимся составом полить грядки с морковью.

Обработка растения раствором борной кислоты поможет сделать корнеплоды более сахаристыми. Для приготовления состава нужно растворить 1 ч.л. порошка в 1 л горячей воды и вылить в ведро холодной воды.

Этот состав применятся для опрыскивания листьев. Еще одно средство для полива – монофосфат калия.

Важно правильно подобрать сроки подкормки моркови. Это зависит от сорта, сроков посадки, а также от погодных условий.

Например, в конце августа стоит подкармливать растения позднеспелых сортов, которые планируется убирать в сентябре.