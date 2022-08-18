Фермеры назвали самую важную подкормку свеклы в августе
С приближением осени наступает время убирать урожай свеклы. Но еще до уборки корнеплодов можно успеть внести очень важную подкормку.
В конце лета растению не нужен азот. Его задача сейчас заключается в формировании корнеплода, наращивании его массы и объема.
Для этого свекле нужен калий в достаточном количестве. Он помогает сделать плоды вкусными и сочными, придать им правильную форму, обеспечить длительное хранение.
Подкормка вносится за 2 или 3 недели до уборки урожая. Время лучше рассчитать заранее, исходя из особенностей сорта и погодных условий.
Подкармливать свеклу в августе можно сульфатом калия или калиевой селитрой. Гранулы следует разводить в дозировке, указанной на упаковке.
Можно обойтись и без химии, например, подкормить свеклу древесной золой. Ее применяют в сухом виде, рассыпая с междурядья и поливая грядку, либо в жидкой форме.
Во втором случае нужно развести золу горячей водой и настоять раствор с течение суток. Перед поливом грядок состав нужно процеживать.
Хороший результат дает обработка свеклы раствором борной кислоты. С его помощью можно повысить содержание в плодах полезных веществ и сахаров.
Опубликовано: Светлана Репина
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