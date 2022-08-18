Полицией «Талибана» за год конфисковано только в столице Афганистана 7632 кг героина на сумму около 1 млрд. долларов

Об этом сообщил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Халид Задран. В ходе специальных рейдов сотрудниками Кабульского полицейского управления арестовано 315 обвиняемых.

Отделение по борьбе с наркотиками провело в Кабуле более 200 операций.

Результатом стало изъятие 7632 кг героина более 55 000 наркотических таблеток.

В ходе рейдов конфисковано 234 732 кг гашиша, 105 кг конопли и более 80 тонн опиума.

Кроме того было обнаружено 1492 литра вина и 256 банок пива.

Информация о проведенных операциях была выложена Халидом Задраном на его странице в твиттере.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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