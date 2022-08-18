Эстония прекратила пропускать в страну граждан России с 00 часов 18 августа

Власти Эстонии прекратили пропускать в страну граждан Российской Федерации.

Власти Эстонии объявили, что гражданам Российской Федерации с визами с 00 часов 18 августа запрещен въезд на территорию страны.

Отметим, что ранее с такой инициативой выступал глава Министерства иностранных дел Литвы.

Он заявлял, что даже представителям российской оппозиции стоит остаться в РФ и, по словам Ландсбергиса, готовить перемены там.

Стоит также сказать, что в Европарламенте заявили, что ЕС не будет на законодательном уровне запрещать россиянам посещать Европу.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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