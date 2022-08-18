Reuters: Запад боится вводить новые санкции против РФ из-за низкой поддержки общества

Американское информационное агентство Reuters пишет, что страны Запада боятся вводить санкции против России.

По информации американского информационного агентства Reuters, страны Запада попросту боятся вводить новые санкции против Российской Федерации.

Отмечается, что правительства все большего количества стран не желают публично выступать с антироссийскими санкционными ограничениями.

В материалах информационного агентства указывается, что граждане многих стран не хотят санкций против России, так как это может повлиять на их уровень жизни.

"Дипломатические источники агентства констатируют: увеличение доли стран, которые воздерживаются при голосовании, свидетельствует о росте нежелания «публично выступать против Москвы", - говорится в материале.