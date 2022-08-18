Монеточка родила дочку и показала ее подписчикам Сети
Ребенок появился на свет в роддоме Литвы, ранее певица жаловалась, что ей грустно рожать вдали от дома.
Лиза Монеточка, недавно переехавшая в Европу, родила дочь в Вильнюсе. Накануне певица из Екатеринбурга поделилась с подписчиками, что отправляется в роддом, сообщает КП.
А ночью 18 августа Елизавета Гырдымова (настоящие имя и фамилия звезды) выложила видео с малышкой. Ребенка на руках держит Виктор Исаев - муж певицы.
"Мы сделали кое-кого", - так подписала пост Монеточка.
Замуж за своего продюсера Виктора Исаева Лиза вышла в декабре 2020-го года. А в мае 2022-го пара рассказала, что ждет первенца, и это девочка.
Ранее певица пожаловалась подписчикам, что ей грустно рожать далеко от дома, где "никто не будет дарить все эти детские штучки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
ОСН: Долина ответила Галкину на оскорбление о крошках с барского стола
Юморист Максим Галкин на концерте в Прибалтике прошёлся по таким отечественным исполнительницам, как Лариса Долина и Надежда Бабкина из-за создания Российской музыкальной ассоциации. Долина кратко ответила на выпад своего коллеги по сцене.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Праха нет: Андрей Разин утверждает, что могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище пуста
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир