Монеточка родила дочку и показала ее подписчикам Сети

Ребенок появился на свет в роддоме Литвы, ранее певица жаловалась, что ей грустно рожать вдали от дома.

Лиза Монеточка, недавно переехавшая в Европу, родила дочь в Вильнюсе. Накануне певица из Екатеринбурга поделилась с подписчиками, что отправляется в роддом, сообщает КП.

А ночью 18 августа Елизавета Гырдымова (настоящие имя и фамилия звезды) выложила видео с малышкой. Ребенка на руках держит Виктор Исаев - муж певицы.

"Мы сделали кое-кого", - так подписала пост Монеточка.

Замуж за своего продюсера Виктора Исаева Лиза вышла в декабре 2020-го года. А в мае 2022-го пара рассказала, что ждет первенца, и это девочка.

Ранее певица пожаловалась подписчикам, что ей грустно рожать далеко от дома, где "никто не будет дарить все эти детские штучки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину".