Немецкий политик заявил о разжигании в ЕС антироссийских настроений
Лидер оппозиционной партии АдГ Тино Крупалла негативно оценил предложения по ограничению въезда россиян в Евросоюз.
Глава правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла 18 августа сказал, что возможный запрет открытия виз для россиян противоречит обычаям цивилизованных стран.
По его словам, подобные предложения лишь подогревают напряжение между государствами и усиливают антироссийскую ненависть.
Крупалла боится, что запрет на введение виз для граждан РФ усложнит переговоры с Москвой.
Он считает запрет на визы планом по возложению коллективной ответственности за боевые действия в Украине на всех россиян.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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