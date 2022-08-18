Праха нет: Андрей Разин утверждает, что могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище пуста

Экс-продюсер «Ласкового мая» заявил, что похороны артиста в Москве были инсценировкой, а его останки увезли в Германию.

Андрей Разин огорошил неожиданным заявлением. По словам бывшего продюсера группы "Ласковый май", праха Юрия Шатунова в Москве нет, его похороны на Троекуровском кладбище на самом деле были инсценировкой с пустой могилой, сообщает КП.

Вдова и двое детей музыканта, который ушел из жизни 23 июня в 48 лет, живут в Германии. Разин и раньше выступал с громкими заявлениями о смерти Шатунова. По его словам, смерть музыканта - не случайность, в этом виновато ближайшее окружение артиста, и прежде всего - концертный директор Кудряшов.

А сейчас он утверждает, что праха бывшего солиста легендарной группы в России нет.

"Экстренно выхожу на связь. Хочу сказать, что совершается какая-то афера. Я вышел на человека, непосредственно занимавшегося похоронами Юры Шатунова. Он сказал, что Светлана с его прахом улетела в Германию. И на Троекуровском похоронили пустую капсулу. Все обставили как спектакль - как Кудряшов это любит делать", - цитирует Разина КП.

С могилы Шатунова недавно исчез крест. Бывший директор певца Аркадий Кудряшов объяснил это подготовкой площадки к установке памятника. Могилу накрыли бетонной плитой - чтобы не было возможности похитить капсулу с прахом.

Но Андрей Разин не сомневается: могилу залили бетоном, чтобы не вскрылась афера, и было невозможно провести расследование.

"Кудряшов при этом обвинил меня, что я выкопаю урну и украду ее. Это ужас! Но все сделано специально, чтобы урну никто не видел. Нет праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище", - говорит Разин.

Продюсер советует поклонникам не ходить на могилу и не приносить цветы, не тратить свое время, так как праха музыканта там нет. По его словам, Кудряшов сделал это умышленно - чтобы насолить Разину.

"Он сделал это специально, сделал это местом паломничества, к тому же около моего семейного надгробия. Ему предлагали другое место, но он выбрал именно этот участок, - отметил продюсер. Вероятно, имея в виду, что там же, на Троекуровском кладбище, похоронен его сын Александр, который скончался в 16 лет.