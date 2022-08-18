Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС
Российская Федерация нашла покупателей на полный объем угля, от которого отказался Евросоюз.
Ведомости 18 августа написали со ссылкой на исследование аналитиков Центра развития энергетики, что Россия сумела переориентировать экспортные партии угля из Евросоюза в КНР и Индию.
Запрет на ввоз угля и других твёрдых ископаемых видов энергоресурсов через территорию ЕС и на их поставку в страны союза из России начал действовать 10 августа.
Глава департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Кабмине России Андрей Гусев составил прогноз по мировому спросу на уголь.
Он уверен, что рекордный спрос 2013 года повторится и за год в мире будет потреблено свыше 8 миллиардов тонн угля.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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