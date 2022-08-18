США и Тайвань начинают Официальные переговоры по Торговой инициативе

США и Тайвань начнут официальные переговоры по торгово-экономической инициативе, выполняя давно запланированное обещание углубить связи на фоне противодействия со стороны Китая.

Первый раунд торговых переговоров должен состояться “в начале этой осени”, говорится в заявлении Торгового представителя США в среду, обнародовав переговорный мандат для американо-тайваньской инициативы по торговле 21-го века, объявленной в июне.

Обсуждения будут касаться упрощения процедур торговли, практики регулирования, антикоррупционных стандартов, углубления торговли сельским хозяйством и других вопросов, сообщили в офисе.

Отдельно Управление торговых переговоров Тайваня заявило в заявлении, что оно нацелено на укрепление экономики острова путем содействия торговле его сельскохозяйственной продукцией и оказания помощи малым и средним предприятиям в выходе на рынки США.