США и Тайвань начинают Официальные переговоры по Торговой инициативе
США и Тайвань начнут официальные переговоры по торгово-экономической инициативе, выполняя давно запланированное обещание углубить связи на фоне противодействия со стороны Китая.
Первый раунд торговых переговоров должен состояться “в начале этой осени”, говорится в заявлении Торгового представителя США в среду, обнародовав переговорный мандат для американо-тайваньской инициативы по торговле 21-го века, объявленной в июне.
Обсуждения будут касаться упрощения процедур торговли, практики регулирования, антикоррупционных стандартов, углубления торговли сельским хозяйством и других вопросов, сообщили в офисе.
Отдельно Управление торговых переговоров Тайваня заявило в заявлении, что оно нацелено на укрепление экономики острова путем содействия торговле его сельскохозяйственной продукцией и оказания помощи малым и средним предприятиям в выходе на рынки США.
Опубликовано: Силивончик Алина
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