ОСН: Долина ответила Галкину на оскорбление о крошках с барского стола
Юморист Максим Галкин на концерте в Прибалтике прошёлся по таким отечественным исполнительницам, как Лариса Долина и Надежда Бабкина из-за создания Российской музыкальной ассоциации. Долина кратко ответила на выпад своего коллеги по сцене.
Известная российская певица Лариса Долина высказалась относительно критики в её адрес со стороны ведущего ТВ и юморитса Максима Галкина, высмеявшего идею создания Российской музыкальной ассоциации, членом которой является артистка, на своём выступлении за рубежом.
Ранее сообщалось, что Галкин посмеялся над Бабкиной и Долину, выступая с концертом за границей.
Артист удивляется: "Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину".
Долина ответила кратко: "Давайте об этом не будем".
Знаменитость сообщила, что в настоящее время в организации идёт сбор и подготовка документов, необходимых для воплощения всех планов в жизнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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