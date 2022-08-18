Помощник Рейгана обвинил Вашингтон в зависимости от требований Зеленского
Помощник экс-президента США Рейгана Дуг Бэндоу написал, что Белый дом в своих решениях опирается на требования президента Украины Владимира Зеленского.
Политик Дуг Бэндоу в публикации для портала The American Conservative 18 августа уличил администрацию президента Джо Байдена в пренебрежении интересами американцев в пользу требований украинского лидера Владимира Зеленского.
Он сказал, что американские власти полностью полагаются на информацию от Зеленского.
По его словам, в дела Вашингтона часто вмешиваются другие страны.
Например, вмешательство Албании привело к конфликту в Косово, а восточноевропейские страны настояли на расширении НАТО.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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