Помощник экс-президента США Рейгана Дуг Бэндоу написал, что Белый дом в своих решениях опирается на требования президента Украины Владимира Зеленского.

Политик Дуг Бэндоу в публикации для портала The American Conservative 18 августа уличил администрацию президента Джо Байдена в пренебрежении интересами американцев в пользу требований украинского лидера Владимира Зеленского.

Он сказал, что американские власти полностью полагаются на информацию от Зеленского.

По его словам, в дела Вашингтона часто вмешиваются другие страны.

Например, вмешательство Албании привело к конфликту в Косово, а восточноевропейские страны настояли на расширении НАТО.