Мали требует созвать Совбез ООН из-за попытки Франции лишить страну суверенитета
Африканское государство Мали хочет на заседании Совбеза ООН обсудить вопрос вмешательства в свои дела со стороны Франции.
Как сообщает французское издание Le Figaro, Министерство иностранных дел Мали направило письмо в Совет безопасности Организации объединенных наций.&
По информации информагентства Sputnik, которое ссылается на Le Figaro, Франция проявляет агрессию по отношению к Мали и нарушает суверенитет страны.
"Мали запросила созыв Совбеза ООН, чтобы положить конец "актам агрессии и нарушения суверенитета страны со стороны Франции", - говорится в сообщении.
Мали обвиняет Францию в регулярном нарушении воздушного пространства боевыми самолетами.
Также отмечается, что залетевшие на территорию Мали французские самолеты пытались запугивать малийскую сторону.
Опубликовано: Николай Скира
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