Мали требует созвать Совбез ООН из-за попытки Франции лишить страну суверенитета

Африканское государство Мали хочет на заседании Совбеза ООН обсудить вопрос вмешательства в свои дела со стороны Франции.

Как сообщает французское издание Le Figaro, Министерство иностранных дел Мали направило письмо в Совет безопасности Организации объединенных наций.&

По информации информагентства Sputnik, которое ссылается на Le Figaro, Франция проявляет агрессию по отношению к Мали и нарушает суверенитет страны.

"Мали запросила созыв Совбеза ООН, чтобы положить конец "актам агрессии и нарушения суверенитета страны со стороны Франции", - говорится в сообщении.

Мали обвиняет Францию в регулярном нарушении воздушного пространства боевыми самолетами.

Также отмечается, что залетевшие на территорию Мали французские самолеты пытались запугивать малийскую сторону.