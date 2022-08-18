Армия Украины ударила по Энергодару дронами-камикадзе
В администрации Энергодара сообщили, что по городу было нанесено три удара со стороны ВСУ.
На официальном Telegram-канале администрации Энергодара сообщили, что украинская армия в очередной раз обстреляла жилые районы города. Для ударов применялись дроны-камикадзе.
"Подразделения армии Украины нанесли удары барражирующими боеприпасами. Взрывы прогремели в жилых районах города, жертв нет", — говорится в сообщении.
Повреждено здание городской администрации. Ведётся ликвидация последствий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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