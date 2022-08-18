Politico: в июле впервые Европа не предложила Украине военную помощь с начала спецоперации РФ

В июле украинские власти не получили от Европы никаких предложений по оказанию военной помощи для борьбы с российской спецоперацией.

Постепенно Европа начинает сворачивать сундучок самаритянина в пользу Украины. Теперь военной помощи стало поступать намного меньше, а в июле месяце шесть европейских стран вообще не выдвигали этот вопрос на повестку дня.

“Впервые с дня, когда началась российская спецоперация на Украине за июль месяц Европейские страны не оказали никакой военной помощи украинским властям по борьбе с российскими военными”, – написано в сообщении онлайн-ресурса Politico в посте Telegram-канала.

Politico проанализировал ситуацию и отмечает, что с каждым месяцем помощь для Киева начинает снижаться. Возможно Европа наконец-то устала от войны.