Politico: в июле впервые Европа не предложила Украине военную помощь с начала спецоперации РФ
В июле украинские власти не получили от Европы никаких предложений по оказанию военной помощи для борьбы с российской спецоперацией.
Постепенно Европа начинает сворачивать сундучок самаритянина в пользу Украины. Теперь военной помощи стало поступать намного меньше, а в июле месяце шесть европейских стран вообще не выдвигали этот вопрос на повестку дня.
“Впервые с дня, когда началась российская спецоперация на Украине за июль месяц Европейские страны не оказали никакой военной помощи украинским властям по борьбе с российскими военными”, – написано в сообщении онлайн-ресурса Politico в посте Telegram-канала.
Politico проанализировал ситуацию и отмечает, что с каждым месяцем помощь для Киева начинает снижаться. Возможно Европа наконец-то устала от войны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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