Опытные дачники рассказали, как сохранить чеснок без потерь до будущего урожая

Этот полезный овощ можно подвесить в кладовой в сетке, а можно прибегнуть к сухой засолке.

Чеснок - культура насколько полезная, настолько и капризная. Потому важно не просто вырастить его, но и - сохранить. Какие опробованные способы для этого подходят?

Опытные дачники напоминают, что для хранения овоща нужна определенная температура. Для летних сортов - в районе плюс 18-29 градусов, озимых - не теплее плюс 5-10 градусов. Помещение при этом должно быть затемненным и хорошо проветриваемым.

Один из распространенных способов - подвешивание в кладовых: в виде сплетенных "кос". Или - просто за хвостики, в сетках.

Еще один вариает - сухая засолка. Для этого на дно сухих простерилизованных банок нужно насыпать 2 см крупной поваренной соли. Уложить головки чеснока, пересыпать солью. Когда банка наполнится, досыпать сверху соли также на 2 см, хранить в кладовке.

Другие вариации этой технологии - использование вместо соли золы, муки. Вместо крышки нужно прикрыть банки марлей или хлопковой тканью: так чеснок будет иметь возможность дышать.