Замглавы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал европейских политиков недоумками.

Бывший президент России Дмитрий Медведев 18 августа обратился к гражданам стран Евросоюза. Чиновник сказал, что им нужно призвать своих «недоумков» к ответственности.

Он добавил, что российское руководство это услышит. А в союзе с Россией лучше, чем без горячего водоснабжения, отопления и газа.

Ранее немецкий регулятор заявил, что к ноябрю газохранилища ФРГ должны быть заполнены на 95%, но без поставок из России эти запасы закончатся за 2 месяца.