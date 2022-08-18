Медведев оскорбил европейских политиков
Замглавы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал европейских политиков недоумками.
Бывший президент России Дмитрий Медведев 18 августа обратился к гражданам стран Евросоюза. Чиновник сказал, что им нужно призвать своих «недоумков» к ответственности.
Он добавил, что российское руководство это услышит. А в союзе с Россией лучше, чем без горячего водоснабжения, отопления и газа.
Ранее немецкий регулятор заявил, что к ноябрю газохранилища ФРГ должны быть заполнены на 95%, но без поставок из России эти запасы закончатся за 2 месяца.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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