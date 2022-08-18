Медведев заявил, что большинство европейцев не поддерживает санкции против России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что граждане стран Евросоюза выступают против антироссийских санкций.

Бывший президент России Дмитрий Медведев 18 августа написал в своём Telegram-канале, что более 50% жителей Евросоюза не одобряют санкции против России.

По его словам, в некоторых странах число противников санкций достигает двух третей.

Жителям ЕС предлагаются бредовые меры, говорит Медведев. Например, экономия на кремации тел и использование многоразовой туалетной бумаги.

Медведев утверждает, что Россия ни одному жителю ЕС не навредила спецоперацией в Украине, поэтому европейцам не понятно, зачем им нужно страдать.