Эксперты пояснили, чем подкормить сад в августе, чтобы он дал урожай на будущий год

В этот период плодовые деревья закладывают почки на будущий год, потому очень важно дать им дополнительное питание.

В августе плодовые деревья закладывают почки на урожай будущего года, потому им нужно дополнительное питание. Каким именно должно быть удобрение?

В этот период деревья нуждаются в калии, кальции и фосфоре. 

Удобрения можно внести как в жидком, так и в сухом виде - по периферии приствольного круга. Для жидкой смеси нужно сделать канавки по периметру кроны или ямок. К слову, чем больше канавок или ямок в приствольном круге, тем эффективнее будет действовать подкормка.

Сухие удобрения нужно равномерно рассыпать по всей площади приствольного круга и заделать на глубину 1-3 см. Потом полить водой.

Для каких деревьев какие составы подходят? Для яблонь и груш на 1 кв. м нужно внести 3 гр. калийной соли, 5 гр. суперфосфата и 10 гр. золы.

Для абрикоса, вишни, черешни, алычи, сливы нужно приготовить жидкую смесь: 3 ст.л. суперфасфата, 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. На 1 кв. м расходовать 1 ведрос раствора. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 

 

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