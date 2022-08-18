Командир ополчения объявил набор добровольцев для освобождения Запорожья

Командир отряда "Троя" рассказал о наборе добровольцев для защиты Запорожья, в том числе и из западных стран.

Один из лидеров добровольческого ополчения, командир отряда "Троя", Владимир Новиков, рассказал, что в регионе создается целая добровольческая армия для освобождения Запорожья от украинских националистов. 

"Очень много добровольцев из России. Есть иностранцы. Это преимущественно наши люди, выходцы из СССР, уехавшие в 90-е годы", — пояснил Новиков.

Командир отряда "Троя" отметил, что все приезжающие люди, просто не могут равнодушно смотреть на то, что происходит в Запорожье.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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