Командир ополчения объявил набор добровольцев для освобождения Запорожья
Командир отряда "Троя" рассказал о наборе добровольцев для защиты Запорожья, в том числе и из западных стран.
Один из лидеров добровольческого ополчения, командир отряда "Троя", Владимир Новиков, рассказал, что в регионе создается целая добровольческая армия для освобождения Запорожья от украинских националистов.
"Очень много добровольцев из России. Есть иностранцы. Это преимущественно наши люди, выходцы из СССР, уехавшие в 90-е годы", — пояснил Новиков.
Командир отряда "Троя" отметил, что все приезжающие люди, просто не могут равнодушно смотреть на то, что происходит в Запорожье.
Опубликовано: Максим Алексеев
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