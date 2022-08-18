Politico: американским компаниям предлагают уйти из Турции в случае сближения Эрдогана и Путина
Белый дом может предложить американским компаний разорвать экономические связи с Турцией, если Анкара и Москва заключат между собой партнерские отношения.
Вашингтон выдвинул предложение для американских компаний о разрыве отношений с Турцией в случае, если они пойдут на встречу России и заключат “официальное экономическое партнерство”.
“Мы думаем, что Турция недостаточно правильно осуществляет свои функции. Ее основной целью должно быть глобальная централизация для создания комфортного бизнеса и капитала иностранных партнеров, но партнерство с Россией - вот что опасно сейчас для экономики Турции”, – сказал представитель правительства США.
Поэтому в случае укрепления взаимоотношений Турции и России, Анкаре Соединенные Штаты могут запретить расплачиваться своей валютой.;
Опубликовано: Силивончик Алина
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