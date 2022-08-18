Лолита на фестивале в Крыму познакомила публику с «сыном»

Во время выступления певицы отключилась аппаратура, выйти из ситуации помог подпевавший звезде зритель.

Лолита на сцену фестиваля "Таврида" в Крыму выходила дважды. Во время репетиции днем певица зажгла в купальнике и шлепках, а вечером вышла уже с ярким макияжем, прической и в комбинезоне в стразах.

Свои основные хиты звезда исполнила сольно, а песню "По-другому", вопреки ожиданиям, исполнила не с Костой Лакостой, как ожидалось, а с начинающим певцом из Курска Ильей Евсюковым (псевдоним Илья Аллергия).

Молодой человек штурмует "Тавриду" два года, и Милявская призналась, что за непродолжительное время сотрудничества прониклась к нему самыми теплыми чувствами.

Как сообщает КП, к камерам своего подопечного она пригласила словами "Аллергия, сынок, иди сюда". И рассказала, что он - явный панк, но она предложила ему спеть в другом жанре, потому что артист должен уметь все.

"Аллергия молодец, он умничка. У него есть офигенное качество - умение чувствовать партнера, и с этого начинается всё. Вышел артист! " - похвалила звезда начинающего певца.

Лола также рассказала, что на сцене во время ее выступления вырубилась аппаратура и она "не слышала ничего, что играли музыканты". Но ей очень помог зритель, который спел за нее.

Милявская призналась в своей любви к зрителям и Крыму - по ее словам, она выступала в Зеленом театре Ялты еще в раннем детстве, отдыхала здесь с бабушкой. Потому вопрос ездить- не ездить в Крым для нее никогда не стоял, так как это родное место, и здесь звезда - дома.