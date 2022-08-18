Желтые сумасшедшие муравьи сеют хаос в индийских деревнях
Сотни жителей деревни в южном индийском штате Тамилнад говорят, что они страдают от нашествия желтых сумасшедших муравьев.
По их словам, эти насекомые нападают на их домашний скот и влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, подвергая опасности их средства к существованию.
По данным Международного союза охраны природы, желтые сумасшедшие муравьи являются одними из самых опасных инвазивных видов в мире.
Они не кусаются и не жалят, но распыляют муравьиную кислоту, которая может вызвать реакцию. Двигаются они беспорядочно, нескоординированно, и их движения становятся более неистовыми, когда их беспокоят.
Эксперты говорят, что эти муравьи быстро размножаются и могут "нанести большой ущерб местной дикой природе". Во многих частях Австралии сообщалось о нашествиях этих насекомых.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Это Долина: музыкальный критик объяснил, какую из российских певиц считает лучшей
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Путин встретится с Токаевым в Сочи
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России