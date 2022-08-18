Желтые сумасшедшие муравьи сеют хаос в индийских деревнях

Сотни жителей деревни в южном индийском штате Тамилнад говорят, что они страдают от нашествия желтых сумасшедших муравьев.

По их словам, эти насекомые нападают на их домашний скот и влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, подвергая опасности их средства к существованию.

По данным Международного союза охраны природы, желтые сумасшедшие муравьи являются одними из самых опасных инвазивных видов в мире.

Они не кусаются и не жалят, но распыляют муравьиную кислоту, которая может вызвать реакцию. Двигаются они беспорядочно, нескоординированно, и их движения становятся более неистовыми, когда их беспокоят.

Эксперты говорят, что эти муравьи быстро размножаются и могут "нанести большой ущерб местной дикой природе". Во многих частях Австралии сообщалось о нашествиях этих насекомых.