Reuters: Эстония заявила, что отразила крупную кибератаку после демонтажа советских памятников

Эстония отразила "самые масштабные кибератаки с 2007 года", заявила она в четверг, 18 августа, вскоре после демонтажа советских памятников в регионе с этническим русским большинством.

Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за атаку, заявив в среду в своем аккаунте Telegram, что она заблокировала доступ к более чем 200 государственным и частным учреждениям Эстонии, таким как онлайн-система идентификации граждан.

Однако представитель эстонского правительства заявил в четверг, что последствия нападения были ограниченными.

"Вчера Эстония подверглась самым масштабным кибератакам, с которыми она столкнулась с 2007 года", - написал в Твиттере Луукас Ильвес, заместитель министра цифровой трансформации Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Killnet, которая заявила о аналогичном нападении на Литву в июне, заявила, что действовала после того, как во вторник советский танк Ту-34 был снят с публичной экспозиции в городе Нарва и передан в музей.