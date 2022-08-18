Reuters: Эстония заявила, что отразила крупную кибератаку после демонтажа советских памятников
Эстония отразила "самые масштабные кибератаки с 2007 года", заявила она в четверг, 18 августа, вскоре после демонтажа советских памятников в регионе с этническим русским большинством.
Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за атаку, заявив в среду в своем аккаунте Telegram, что она заблокировала доступ к более чем 200 государственным и частным учреждениям Эстонии, таким как онлайн-система идентификации граждан.
Однако представитель эстонского правительства заявил в четверг, что последствия нападения были ограниченными.
"Вчера Эстония подверглась самым масштабным кибератакам, с которыми она столкнулась с 2007 года", - написал в Твиттере Луукас Ильвес, заместитель министра цифровой трансформации Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
Killnet, которая заявила о аналогичном нападении на Литву в июне, заявила, что действовала после того, как во вторник советский танк Ту-34 был снят с публичной экспозиции в городе Нарва и передан в музей.
Опубликовано: Силивончик Алина
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