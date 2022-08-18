Эстония ограничила въезд для россиян после нападения на Харьков

Украина сообщает о «циничном нападении на мирных жителей" в Харькове. Эстония ужесточает свои визовые правила для людей из России.

Оперативники у разрушенного дома в Харькове: в результате нападения погибли по меньшей мере шесть человек

В Восточноукраинском городе Харькове в результате нападения российской армии по меньшей мере шесть человек погибли и 16 человек получили ранения. Высотное здание было поражено, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram. По сообщениям СМИ, крылатая ракета попала в дом и подожгла его.

Губернатор области Олег Синехубов заявил, что были затронуты и другие места второго по величине города Украины. Обстрел был "довольно хаотичным". Президент Владимир Зеленский говорил о »подлом и циничном нападении на мирных жителей, которому нет оправдания и которое только демонстрирует беспомощность агрессора«.

Харьков был сильно обстрелян русской артиллерией еще в предыдущие ночи.