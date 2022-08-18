Эстония ограничила въезд для россиян после нападения на Харьков
Украина сообщает о «циничном нападении на мирных жителей" в Харькове. Эстония ужесточает свои визовые правила для людей из России.
Оперативники у разрушенного дома в Харькове: в результате нападения погибли по меньшей мере шесть человек
В Восточноукраинском городе Харькове в результате нападения российской армии по меньшей мере шесть человек погибли и 16 человек получили ранения. Высотное здание было поражено, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram. По сообщениям СМИ, крылатая ракета попала в дом и подожгла его.
Губернатор области Олег Синехубов заявил, что были затронуты и другие места второго по величине города Украины. Обстрел был "довольно хаотичным". Президент Владимир Зеленский говорил о »подлом и циничном нападении на мирных жителей, которому нет оправдания и которое только демонстрирует беспомощность агрессора«.
Харьков был сильно обстрелян русской артиллерией еще в предыдущие ночи.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Это Долина: музыкальный критик объяснил, какую из российских певиц считает лучшей
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Путин встретится с Токаевым в Сочи
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России